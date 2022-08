Brakuje ludzi do pracy tymczasowej. Agencji zatrudnienia mają problem

Pomimo dużego popytu na ręce do pracy o ponad jedną piątą spadła w II kwartale liczba pracowników tymczasowych w Polsce, co uderzyło też w obroty agencji zatrudnienia. Do ich problemów przyczynił się odpływ Ukraińców.