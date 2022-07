Aleksiej Wieniediktow pytany był m.in. o to, jak 91-letni obecnie, były prezydent - pierwszy i ostatni - Związku Radzieckiego, reaguje na wywołaną przez Rosję wojnę i ostracyzm, jaki spadł na jego ojczyznę w wyniku inwazji.



Gorbaczow, autor pieriestrojki, która doprowadziła do daleko idących zmian w ZSRR, w tym modernizacji swobód gospodarczych i zwiększenia swobód obywatelskich, nie wypowiada się publicznie na ten temat, ale o działaniach Putina miał rozmawiać z Wieniediktowem.

- Mogę powiedzieć, że Gorbaczow jest zdenerwowany, oczywiście rozumie, co się dzieje. To było dzieło jego życia - mówił Wieniediktow. - Wolność to sprawa Gorbaczowa. Wszyscy już zapomnieli, kto dał wolność Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej? Gorbaczow. Wolność słowa, pierwsza ustawa o prasie - Gorbaczow. Własność prywatna - Gorbaczow. Więc co on ma teraz mówić?

Zdaniem dziennikarza wszystkie reformy, jakie przeprowadził nagrodzony Pokojowa Nagrodą Nobla Gorbaczow zostały "starte w proch i pył".



Co ma o tym świadczyć? - Liczby - odpowiada Wieniekdiktow.



- Kiedy Gorbaczow odchodził, w Europie było 4 tys. żołnierzy sił szybkiego reagowania NATO. Teraz NATO ogłosiło, że do końca przyszłego roku będzie ich 300 tys. To liczebność wojsk NATO u naszych granic jest dowodem na poziom zagrożenia - mówił Wieniediktow.