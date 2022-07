Zełenski: W stosunkach z Polską osiągnęliśmy najwyższy poziom zaufania

Proszę deputowanych ludowych Ukrainy o rozważenie tego projektu ustawy tak sumiennie, jak to możliwe - zwrócił się do ukraińskich parlamentarzystów Wołodymyr Zełenski, informując w wieczornym przekazie o skierowaniu do Rady Najwyższej projektu ustawy o specjalnym statusie obywateli polskich.