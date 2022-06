Helsińska Fundacja Praw Człowieka dołączyła do projektu "Koalicja 5 rano". Należą do niego doświadczone, ukraińskie organizacje. Od 24 lutego prowadzą one działania, których celem jest ochrona ofiar wojennych oraz ukaranie zbrodniarzy.

Jak podaje HFPC od ponad trzech miesięcy ukraińscy obrońcy praw człowieka "stają na straży sprawiedliwości". Zajmują się dokumentowaniem zbrodni rosyjskich żołnierzy, ich dowódców oraz propagandzistów. Bardzo często muszą udawać się do miejsc, w których toczą się działania wojenne. Zbierają świadectwa od ofiar wojny. Analizują materiały w internecie.

Zbierane informacje mają posłużyć w procesach w Międzynarodowym Trybunale Karnym lub sądach krajowych w Ukrainie.

Celem zbiórki jest 50 tysięcy złotych. Zebrane środki zostaną przeznaczone na koszty prowadzenia dokumentacji, dojazdy do osób poszkodowanych i miejsc zbrodni, zakup dronów, komputerów oraz potrzebnych narzędzi, m.in. oprogramowania czy drukarki. Pokryją również opłaty za leczenie.

Zbiórka będzie prowadzone do 26 czerwca czyli Międzynarodowego Dnia Pomocy Ofiarom Tortur.

Zbiórka prowadzona jest na portalu pomagam.pl/ukaraniezbrodniarzy