Doradca ukraińskiego ministra: Nigdy nie zgodzimy się na oddanie ziemi Rosjanom

- Potrzebujemy wsparcia wojskowego, by osiągnąć nasze cele, przywrócić integralność terytorialną (Ukrainy) co najmniej do stanu sprzed 24 lutego - poinformował Jurij Sak w rozmowie z radiem BBC.