13:14 Gubernator Ługańska: cywile zabici w Siewierodoniecku

Gubernator obwodu ługańskiego oskarżył Rosję o systematyczne niszczenie miasta Siewierodonieck i mordowanie jego mieszkańców. Serhij Hajdaj powiedział, że w całej okolicy trwają zaciekłe walki.

Siewierodonieck to najbardziej wysunięte na wschód miejsce w Donbasie, które nadal znajduje się w rękach Ukrainy i jest obecnie kluczowym celem sił rosyjskich.

Gubernator Ługańska powiedział, że w ostatnich atakach zginęło więcej cywilów w mieście, a jego budynki, w tym bloki mieszkalne i kino, zostały zniszczone. Zaznaczył jednak, że wojska rosyjskie, które próbowały zdobyć kluczową drogę, zostały odparte.

13:00 Rosja będzie nadal dostarczać gaz do Serbii

Po rozmowie telefonicznej między Władimirem Putinem a Aleksandarem Vučiciem Kreml oświadczył, że przywódcy dyskutowali o sprawach Ukrainy i Kosowa oraz że oba kraje zawrą bliższe partnerstwo - podaje Reuters.

Vučić powiedział, że uzgodnił z Putinem trzyletni kontrakt na dostawy gazu, a dalsze szczegóły mają zostać sfinalizowane z Gazpromem.

12:49 Komatsu wraca na Ukrainę

Japoński producent sprzętu budowlanego postanowił wznowić dostawy na tereny nie objęte działaniami wojennymi.

Czytaj więcej Biznes Komatsu wznowił dostawy sprzętu na Ukrainę Japoński producent maszyn i urządzeń budowlanych Komatsu wznowił dostawy swoich produktów na Ukrainę. Japończycy wierzą w ukraiński sektor wydobywczy.

12:34 Pociski uderzyły w rodzinne miasto Zełenskiego

Rosyjskie ministerstwo obrony twierdzi, że pociski zniszczyły duży arsenał armii ukraińskiej w Krzywym Rogu, rodzinnym mieście prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego - donosi państwowa agencja prasowa Tass.

Ministerstwo Obrony poinformowało również, że rosyjskie systemy obrony przeciwlotniczej zestrzeliły ukraiński myśliwiec SU-25 w Dnieprze.

12:01 Ambasador Rosji w Wielkiej Brytanii: zabijanie cywilów nie jest naszym pomysłem

11:21 Zacharowa o kryzysie zbożowym: głównym katalizatorem były antyrosyjskie sankcje Zachodu

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Rosja obwinia Zachód o globalne zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego Rosja odrzuciła oskarżenia, że ​​jej inwazja na Ukrainę stworzyła poważne zagrożenia dla globalnego bezpieczeństwa żywnościowego, obwiniając zamiast tego sankcje Zachodu.

10:52 Życzenia miastu i jego mieszkańcom złożył mer Kijowa Witalij Kliczko

10:42 Kijów obchodzi 1540 rocznicę założenia miasta

10:04 Mariupol: rośnie ryzyko epidemii. Niepogrzebane ciała w supermarkecie

Rosjanie zwożą zwłoki ludzi do jednego z supermarketów w Mariupolu — poinformował Petro Andruszczenko, doradca mera tego miasta.

"Rosjanie zwożą tam ciała ofiar, które zostały wymyte z grobów podczas próby przywrócenia dostaw wody. Po prostu zwożą je jak śmieci" - relacjonuje Andruszczenko i publikuje zdjęcie ciał leżących na podłodze przy sklepowych kasach.

09:29 Gazprom potwierdził, że Rosja nadal wysyła gaz do Europy przez Ukrainę

Rosyjski producent gazu podał, że jego dostawy przez punkt wejścia Sudża wyniosły 44,1 mln m3, w porównaniu z 43,95 w sobotę.

Liczba ta jest nadal niższa niż w maju (95,8 mln m3), zanim Ukraina zatrzymała trasę przez Kijów z powodu wojny.

Według agencji Reutera wniosek o dostawę gazu przez inny punkt wejścia, Sochranowka, został odrzucony przez Ukrainę.

09:06 Ukraińcy: ponad 30 tysięcy Rosjan zginęło podczas wojny

08:51 Najnowszy komunikat Straży Granicznej

Od 24.02 funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili w przejściach granicznych 3,684 mln osób z Ukrainy. W sobotę 28.05 było to 25,2 tysięcy osób.

08:46 Brytyjski wywiad: Rosja wykorzystuje globalne bezpieczeństwo żywnościowe do własnych celów

Rosja zademonstrowała, że jest gotowa wykorzystać globalne bezpieczeństwo żywnościowe do własnych celów politycznych, a następnie zaprezentować się jako rozsądny aktor i obwiniać Zachód za wszelkie niepowodzenia - napisał brytyjski wywiad w codziennym komunikacie.

Podejmowana przez Rosję próba zmniejszenia dotkliwości sankcji międzynarodowych również podkreśla straty, jakie sankcje przynoszą reżimowi.

08:14 Ponad 682 dzieci zostało zabitych lub rannych w Ukrainie

Według oświadczenia rządu na Ukrainie ponad 682 dzieci zostało rannych lub zabitych. 242 dzieci zginęło, a 440 zostało rannych. Liczby te nie są ostateczne, ponieważ trudno jest potwierdzić doniesienia w miejscach aktywnych walk. Najwięcej ofiar było w Doniecku (153), Kijowie (116) i Charkowie (108).

07:40 Krym: cywile nie są przyjmowani do szpitali

Siły zbrojne Ukrainy oskarżyły rosyjskie władze na Krymie o zmuszanie szpitali do odmowy przyjęcia pacjentów cywilnych celem zwolnienia łóżek dla rosyjskich żołnierzy. Zintensyfikowano również pobieranie krwi.

07:12 Zginął kolejny rosyjski dowódca

Siły Zbrojne Ukrainy donoszą, że Aleksander Dosiagajew, dowódca batalionu szturmowego ze 104. pułku szturmowego w Rosji, został zlikwidowany

07:01 Bogusław Chrabota: Kissinger nie zauważył, że świat się zmienił

Cenię sobie realizm, ale taki, co odnotowuje efekt zmiany. Czyli resetuje się co jakiś czas. Przez całe polityczne życie Kissingera Rosja była jedną ze stron bipolarnej geopolityki. Ale to się kończy. Albo już skończyło.

Czytaj więcej Plus Minus Bogusław Chrabota: Łże-realizm starego Kissingera Henry Kissinger objawił się w Davos jak legendarny „starzec z gór" i nawoływał Ukrainę do oddania Kremlowi części swojego terytorium w imię zaprzestania dalszego antagonizowania Rosji i zapewnienia jej właściwego miejsca w europejskim układzie sił. Tego wymaga – jego zdaniem – polityczny realizm. Ten sam realizm, dzięki któremu były doradca ds. bezpieczeństwa i sekretarz stanu zapewnił sobie miejsce w annałach amerykańskiej polityki, ale też i ten, który dyktował mu popieranie zamachów stanu (Pinochet obalający Allende) czy bombardowanie w czasie wojny wietnamskiej niezaangażowanej w konflikt Kambodży.

06:38 Szef kijowskiej administracji obwodowej: Białoruś nie prowadzi aktywnych działań przy granicy

Ołeksij Kułeba, szef administracji obwodu kijowskiego na swoim kanale w serwisie Telegram pisze, że Białoruś "nie prowadzi aktywnych działań w pobliżu granicy z Ukrainą na terenach graniczących z obwodem kijowskim". "Wraz z komendantem kijowskiej policji, Andrijem Niebytowem odwiedziliśmy rejony przygraniczne. Chcielibyśmy zapewnić, że nie zauważyliśmy aktywności po białoruskiej stronie granicy" - napisał Kułeba. "Warto pamiętać, że wojna trwa na wszystkich frontach, w tym wojna informacyjna. Musimy zrozumieć, że każdy z nas jest źródłem informacji. Nie rozprzestrzeniajmy niezweryfikowanych informacji i trzymajmy się wyłącznie oficjalnych źródeł" - dodał Kułeba.



06:34 Sztab Generalny armii Ukrainy: Rosjanie sięgają po przestarzały sprzęt

"Aby uzupełnić swoje straty wróg wzmacnia zgrupowania swoich wojsk przestarzałymi systemami uzbrojenia i sprzętem wojskowym, w szczególności czołgami T-62 i bojowymi wozami piechoty BMP-1 (w Polsce znane jako BWP-1 - red.)" - czytamy w najnowszym komunikacie Sztabu Generalnego armii Ukrainy. Czołgi T-62 wchodziły do wyposażenia armii w 1961 roku, a BMP-1 - w 1966 roku.

06:30 Ukraińska armia odparła w Donbasie siedem ataków w ciągu doby

Dowództwo Operacji Sił Połączonych informuje na Facebooku, że wieczorem 28 maja walki trwały jeszcze w trzech miejscach. "Wróg używa lotnictwa bojowego i przeprowadza ataki rakietowe oraz naloty na infrastrukturę cywilną i obszary mieszkalne" - czytamy w komunikacie Dowództwa Operacji Sił Połączonych. W ciągu doby Rosjanie mieli ostrzelać 40 miejsc w obwodach donieckim i ługańskim. Tylko w obwodzie donieckim zniszczono lub uszkodzono 14 budynków mieszkalnych oraz jedną fabrykę. Co najmniej trzech cywilów zginęło, a pięciu zostało rannych w wyniku ataków. Dane o stratach i zniszczeniach w obwodzie ługańskim wciąż spływają. Ukraińska armia odpierając rosyjskie ataki w Donbasie zniszczyła jeden czołg i sześć pojazdów wroga. Jednostki obrony przeciwlotniczej zestrzeliły jeden bezzałogowy statek powietrzny Orlan-10.