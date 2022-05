Minister spraw zagranicznych Rosji powiedział, że pozostałe terytoria Ukrainy powinny same decydować o swojej przyszłości. Wypowiedź Siergieja Ławrowa w niedzielę zacytowała agencja RIA.

- Wyzwolenie obwodów donieckiego i ługańskiego, uznanych przez Federację Rosyjską za niepodległe państwa, jest bezwarunkowym priorytetem - powiedział Ławrow w wywiadzie dla francuskiego kanału telewizyjnego TF1.

W odniesieniu do terytoriów Ukrainy, na których toczy się rosyjska operacja wojskowa, "to mieszkańcy tych obszarów powinni decydować o swojej przyszłości". - Powinni sami zdecydować, w jakim środowisku będą żyć: w tym stworzonym przez prezydenta Zełenskiego - zakazującym rosyjskiej edukacji, mediów, kultury, używania języka rosyjskiego w życiu codziennym - czy w innym, gdzie będą mogli wychowywać swoje dzieci tak, jak oni chcą, a nie Zełenski i jego ekipa - mówił.

Zdaniem Ławrowa "Francja odgrywa aktywną rolę w podsycaniu neonazizmu na Ukrainie". - Ku naszemu wielkiemu ubolewaniu, jeśli chodzi o podsycanie ukraińskiego nacjonalizmu, neonazizmu, Francja odgrywa jedną z aktywnych ról. Jest nam smutno z tego powodu - stwierdził.

Minister stwierdził, że Paryż aktywnie dozbraja Ukrainę, w tym w broń ofensywną, "domagając się prowadzenia wojny aż do zwycięskiego końca, aby pokonać Rosję".

- To tylko pokazuje, że wszystkie nasze wieloletnie apele do Zachodu o negocjacje na równych zasadach nie tylko nie zostały wysłuchane, ale były celowo ignorowane. Oznacza to, że Zachód nigdy nie chciał równoprawnej wspólnoty i współpracy z Federacją Rosyjską - powiedział.

- Prezydent Macron wielokrotnie mówił o potrzebie stworzenia nowej europejskiej architektury bezpieczeństwa, ale USA nie pozwalają na podjęcie żadnych działań. Oni na to nie pozwolą. USA całkowicie podporządkowały sobie Europę. Widzimy dążenie Francji do promowania koncepcji "autonomii strategicznej - dodał.