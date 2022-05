- Ukraina odbierze Rosji wszystko, co ta zabrała. To jest imperatyw - powiedział. - I to tylko kwestia czasu. Każdego dnia o tej samej porze jest bliżej do wyzwolenia.

Zełenski powiedział, że sytuacja w Donbasie jest nadal trudna, zwłaszcza w rejonie Siewierodoniecka, Łysiczańska, Bachmuta i Popasny.

Dodał jednak, że pod względem zaopatrzenia w broń każdego dnia Ukraina zbliża się do wroga.

- Zdominujemy okupantów technologiczną i konwencjonalną siłą uderzeniową. Wiele zależy od naszych partnerów. Są gotowi zapewnić Ukrainie wszystko, co niezbędne do obrony wolności. Oczekuję więc dobrych wiadomości na ten temat już w przyszłym tygodniu - powiedział Zełenski.

Prezydent powiedział, że rosyjskie siły zadały „barbarzyńskie ciosy” regionowi Sumy za pomocą rakiet i moździerzy. Odniósł się również do sobotniego rosyjskiego ataku na Mikołajów, który uderzył w dzielnicę mieszkalną 20 metrów od przedszkola, zabijając jedną osobę i raniąc siedem innych.

- Taki był cel, który wybrała Federacja Rosyjska. Takie ich działania będą przypominać światu, że Rosja musi wreszcie zostać oficjalnie uznana za państwo terrorystyczne, państwowy sponsor terroryzmu – powiedział Zełenski.

Powiedział, że siły rosyjskie uniemożliwiają Ukraińcom ewakuację z regionu Chersonia.

- Ci, którzy są pewni swojej pozycji, z pewnością nie podejmowaliby takich decyzji. To wyraźna oznaka słabości. Pokazuje, że nie mają nic do zaoferowania ludziom, a ludzie nie chcą niczego od nich. Dlatego uciekają się do brania zakładników – powiedział Zełenski.