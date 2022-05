- Zgadzamy się, że zawieszenie broni jest konieczne, ale daję wam stuprocentową gwarancję, że kiedy Rosja zgodzi się na zawieszenie broni, to będzie to moment, w którym będzie o krok od porażki w wojnie. A Rosja zgodzi się na zawieszenie broni tylko po to, by uciec przed porażką w wojnie, a zanim to nastąpi, wojna będzie trwała nadal - powiedział przy okazji Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.

Reklama

Czytaj więcej Polityka Ukraina znosi ruch bezwizowy dla Rosjan Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zarządził w środę zniesienie ruchu bezwizowego dla obywateli Rosji, powołując się na konieczność poprawy bezpieczeństwa granic w związku z inwazją Moskwy.

Kułeba dodał, że Kijów szczerze popiera wszelkie wysiłki prowadzące do dyplomatycznego rozwiązania. Jednocześnie minister podkreślił, że biorąc pod uwagę sytuację na miejscu i analizę decyzji Kremla, Rosja koncentruje się na wojnie, a nie na dyplomacji.

Kuleba powiedział wcześniej, że Ukraina nie pójdzie na żadne ustępstwa wobec Putina, ponieważ strategia pacyfikowania go od 2014 roku do rozpoczęcia inwazji na pełną skalę już się nie sprawdziła i nie ma szans powodzenia w przyszłości.