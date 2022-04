Obwód ługański: 70 tys. cywilów wciąż się nie ewakuowało

Gubernator obwodu ługańskiego, Serhij Haidai poinformował na antenie ukraińskiej telewizji, że ok. 20 proc. osób, które mieszkały w obwodzie przed wojną, do 70 tysięcy z ok. 300 tysięcy, nadal nie ewakuowało się z terytorium obwodu.