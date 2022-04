- Oczywiście to nie wystarczy. Jesteśmy parlamentarną demokracją i musimy omówić tę kwestię w parlamencie. Na tę chwilę powiedziałabym, że to (wejście Finlandii do NATO - red.) jest wysoce prawdopodobne, ale decyzja nie została jeszcze podjęta - zaznaczyła.



Reklama

Autopromocja Podwajamy subskrypcje Kup kwartalną e‑prenumeratę, a my przedłużymy okres Twojej subskrypcji KUP TERAZ

Tuppurainen mówiła o "brutalnej wojnie" jaką Rosja prowadzi na Ukrainie i o tym, że jest to "dzwonek alarmowy" dla wszystkich.

Na pytanie o agresywną retorykę Rosji wobec Finlandii i Szwecji, w związku z ich możliwym wejściem do NATO, fińska minister odparła, że "każde państwo ma prawo wchodzić w układy gwarantujące mu bezpieczeństwo". - Dlatego musimy być bardzo, bardzo ostrożni, by nie ograniczyć naszej przestrzeni manewru ze względu na czynniki zewnętrzne. Niezależnie od tego, co Rosja mówi - oczywiście tego słuchamy - ale podejmiemy decyzję w oparciu o własne interesy, na naszych warunkach i po dokonaniu analizy całościowej sytuacji - powiedziała.

Putin to bezwzględny dyktator, chce powrócić do lat dawnego ZSRR Tytti Tuppurainen, minister ds. europejskich Finlandii

Pytana jak szybko Finlandia może uzyskać członkostwo w NATO, Tuppurainen odparła, że "w interesie wszystkich jest, aby proces aplikacyjny był tak szybki, jak to możliwe".

Reklama

- Widzieliśmy wszyscy, do czego zdolna jest Rosja, do czego zdolny jest Władimir Putin. To bezwzględny dyktator, chce powrócić do lat dawnego ZSRR i nie możemy pozwolić, by do tego doszło. To co musimy zrobić, jako Zachód, jako obrońcy liberalnych wartości i liberalnej demokracji, to izolowanie Rosji - stwierdziła też.