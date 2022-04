Ławrow wypowiedział się na konferencji Digital International Relations w Moskiewskim Państwowym Instytucie Stosunków Międzynarodowych.



Reklama

Autopromocja Podwajamy subskrypcje Kup kwartalną e‑prenumeratę, a my przedłużymy okres Twojej subskrypcji KUP TERAZ

Według niego Zachód, pod kierunkiem Stanów Zjednoczonych, od lat dąży do przywrócenia i utrwalenia swojej dominacji w sprawach międzynarodowych, „aby nadal załatwiać swoje wąskie interesy osobiste kosztem interesów narodowych” innych krajów.

- Najważniejszą częścią tej agresywnej linii jest wieloletnia polityka Zachodu ukierunkowana na kompleksowe, systemowe ograniczanie naszego kraju. Na wszystkich frontach – powiedział.

Czytaj więcej Transport Ławrow cierpi z powodu lotniczych sankcji. Unijne ograniczenia bolą Rosjan Z powodu unijnych sankcji nałożonych na rosyjskie lotnictwo minister spraw zagranicznych Rosji nie jest w stanie dolecieć do Genewy na rozmowy rozbrojeniowe — informuje rosyjska agencja TASS.

Minister powiedział, że przez osiem lat Zachód tuszował także niechęć Kijowa do przestrzegania porozumień mińskich i naciskał na władze ukraińskie do siłowego rozwiązania kryzysu w Donbasie.

- Ukraina była aktywnie wciągana do NATO, zachęcana wszelkimi sposobami do zakazania języka rosyjskiego, rosyjskiej edukacji, rosyjskich mediów, do aresztowania ludzi, prześladowania, a nawet mordowania niezależnych dziennikarzy, była pompowana śmiercionośną bronią – mówił Ławrow.

Reklama

Szef rosyjskiej dyplomacji przekonywał, że zwieńczeniem tego rusofobicznego kursu było bezwarunkowe poparcie Waszyngtonu i Brukseli dla radykalnego nacjonalistycznego reżimu Kijowa, pielęgnowanie ultraradykałów na Ukrainie i stworzenie „antyrosyjskiej koalicji" poza Ukrainą.