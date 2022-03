Sędzia Tuleya stawił się do pracy, ale nie został dopuszczony do orzekania

W poniedziałek rano sędzia Igor Tuleya stawił się do pracy po tym, jak w ubiegłym tygodniu Sąd Okręgowy Warszawa-Praga przywrócił go prawomocnie do orzekania. Nie został jednak dopuszczony do pracy. - Mam nadzieję, że osoby, które nie dopuszczają mnie do pracy poniosą konsekwencje - stwierdził sędzia.