Ambasador USA w Meksyku, Ken Salazar, zaapelował do meksykańskich parlamentarzystów, by ci dołączyli do USA we wspieraniu Ukrainy wobec rosyjskiej agresji. Dzień wcześniej ambasador Rosji w Meksyku apelował do tamtejszych parlamentarzystów, by ci nie podporządkowywali się "Wujkowi Samowi".