Przywódcy Polski, Estonii, Łotwy i Litwy stwierdzili we wspólnym liście, że Unia Europejska musi być bardziej agresywna wobec Rosji. Wzywają UE do zakazania drogowego transportu towarów do Rosji i Białorusi, a także zablokowania statkom tych państw wstępu do portów Unii Europejskiej.