Jego przemówienie zostało wygłoszone przez łącze wideo tysiącom ludzi podczas antywojennego protestu w nieformalnej stolicy Szwajcarii, Bernie.

Zełenski podziękował Szwajcarii za wsparcie, ale wezwał do dalszych działań ze strony sektora finansowego.

- W waszych bankach leżą pieniądze ludzi, którzy rozpętali tę wojnę. To jest bolesne. To także walka ze złem, że ich konta są zamrożone. To też byłaby walka i możecie to zrobić. Ukraińcy czują, jak to jest, gdy niszczone są miasta. Niszczy ich się na rozkaz ludzi mieszkających w europejskich, pięknych szwajcarskich miasteczkach, którzy korzystają ze swojego majątku w waszych miastach. Naprawdę byłoby dobrze pozbawić ich tego przywileju - mówił prezydent Ukrainy.

Szwajcaria nie jest członkiem Unii Europejskiej, ale przyjęła sankcje UE przeciwko rosyjskim obywatelom i podmiotom, w tym nakazy zamrożenia ich majątku w szwajcarskich bankach.

Według szacunków stowarzyszenia branży finansowej tego kraju banki posiadają do 213 miliardów dolarów rosyjskiego bogactwa.