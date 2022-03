- Prawdziwy Rosjanin nigdy nie wstydzi się bycia Rosjaninem. Jeśli ktoś tak mówi, to nie jest Rosjaninem, nie jest z nami - powiedział Pieskow.



Jednocześnie rzecznik Kremla stwierdził, że w wielu krajach Zachodu pojawiła się atmosfera "nienawiści wobec Rosjan", którzy coraz częściej opuszczają te kraje.



- To bardzo niebezpieczne i nasi obywatele powinni zachowywać czujność - powiedział Pieskow dodając, że Rosja spodziewa się, iż władze krajów Zachodu "nie będą podsycać tej nienawiści i rusofobii swoimi wypowiedziami".

Nikt nie wyklucza możliwości spotkania (Władimira) Putina i (Wołodymyra) Zełenskiego Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla

Rzecznik Kremla ostrzegł, że wzrost poziomu rusofobii w krajach Zachodu "prędzej czy później zmusi nas (Rosję - red.) do zwrócenia się do przywódców tych państw i wezwania ich do podjęcia środków" mających na celu walkę z tym zjawiskiem.



Pieskow mówił też, że spotkanie prezydentów Rosji i Ukrainy jest możliwe w przyszłości, ale najpierw "delegacje negocjatorów i ministrów z obu krajów muszą zrobić swoje".

- Nikt nie wyklucza możliwości spotkania (Władimira) Putina i (Wołodymyra) Zełenskiego, można je sobie wyobrazić, ale najpierw delegacje i ministrowie muszą wykonać swoją pracę, tak aby prezydenci nie spotykali się dla samego spotkania i rozmowy, ale by spotkali się dla osiągnięcia określonego rezultatu - powiedział rzecznik Kremla.



- Stanowisko strony rosyjskiej jest znane i zostało jasno sformułowane i przedstawione ukraińskim negocjatorom - dodał.