24 lutego Rosja dokonała inwazji na Ukrainę. Od 11 dni na terenie wschodniego sąsiada Polski toczą się regularne działania wojenne. Rosjanie prowadzą oblężenia i ostrzał wielu miast, w których celem stają się m.in. obiekty cywilne. Atak prowadzony jest z trzech stron - od północy (z terytorium Białorusi), od wschodu i od południa, z okupowanego Krymu.

Zachód nie angażuje się bezpośrednio w konflikt na Ukrainie, dostarcza jednak ukraińskiej armii broń i amunicję, a także udziela Ukrainie pomocy finansowej. Wobec Rosji USA, UE, Wielka Brytania, a także m.in. Kanada, Japonia i Australia wprowadzają sankcje, mające odizolować Moskwę od światowych rynków finansowych. Wśród sankcji jest m.in. odcięcie rosyjskich banków od systemu SWIFT.

Ponadto sankcjami obłożono m.in. samego Władimira Putina i szefa rosyjskiej dyplomacji, Siergieja Ławrowa. W ramach sankcji zamrażane są aktywa Rosjan znajdujące się poza granicami Rosji. Ponadto wiele firm decyduje się na wycofanie się z rosyjskiego rynku.

USA nie wykluczają, że sankcje dotkną również rosyjski sektor paliwowy. Eksport ropy i gazu to główne źródło zysków Rosji z eksportu.

51 proc. Tylu respondentów w wieku 18-24 lata wierzy w sukuteczność sankcji wobec Rosji

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy czy, ich zdaniem, sankcje gospodarcze mogą skłonić Rosję do przerwania działań wojennych na Ukrainie?

Na tak zadane pytanie "tak" odpowiedziało 46,5 proc. respondentów.

Odpowiedzi "nie" udzieliło 31,7 proc. ankietowanych.

Zdania w tej kwestii nie ma 21,8 proc. respondentów.

- Możliwość przerwania działań wojennych po reperkusjach gospodarczych dostrzega częściej niż co druga osoba do 24 roku życia (51%) i podobny odsetek (50%) badanych o dochodach wynoszących od 2001 zł do 3000 zł netto. Odpowiedź tę wskazała ponad połowa respondentów (52%) z miast liczących od 100 tys. do 199 tys. osób - komentuje wyniki badania Adrian Wróblewski, dyrektor działu analiz w SW Research.

Metodologia badania: Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 1.03-2.03.2022 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.