“Los Ukrainy rozstrzygnie się tej nocy. Noc będzie trudna, bardzo trudna. Lecz po niej nastąpi poranek”. Tak 25 lutego napisał na Twitterze Wołodymyr Zełenski. Później przemówił w telewizji: “Nocą nasz wróg użyje przeciw nam wszystkich swoich sił. Podły, okrutny i nieludzki, wszyscy musimy zrozumieć, co nas czeka (…) Zwracam się do oddziałów armii ukraińskiej nie dajcie się. Trzymajcie się. Tylko Was mamy”. Podczas wideokonferencji prezydent Ukrainy powiedział przywódcom UE: “To może być ostatni raz, kiedy widzicie mnie żywego". Dla Kijowa i Ukrainy rozpoczęły się sądne dni.