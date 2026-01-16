Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Estera Flieger: MAGA dyletant. Nie jesteśmy skazani na tzw. realizm

Donald Trump chce wejść w posiadanie Grenlandii. Opowiada się za tym 17 proc. Amerykanów (sondaż IPSOS na zlecenie Agencji Reutera). 47 proc. jest przeciw. Na szczęście jest polska MAGA: Sławomir Cenckiewicz, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, w telewizji wPolsce24 poparł prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Publikacja: 16.01.2026 04:50

Estera Flieger: MAGA dyletant. Nie jesteśmy skazani na tzw. realizm

Foto: PAP/Leszek Szymański

Estera Flieger

Tzw. realista (bo tak o sobie mówi Cenckiewicz) wyjaśnił romantykom: jest „atlantystą” i „wywodzi się z innej szkoły historycznej, nie takiej, w której serce nakazuje walczyć o wolność Grenlandczyków”, państwa broniące statusu Grenlandii „wyszły przed szereg”, w dyplomacji „milczenie jest złotem”, co jest „prawdą, która obowiązuje w polityce od setek lat”. Dlaczego więc sam nie milczy? 

Czytaj więcej

Wybór USA: NATO albo Grenlandia
Polityka
Wybór USA: NATO albo Grenlandia

Sławomir Cenckiewicz kompromituje się jako prezydencki minister 

Weźmy pod lupę wypowiedź szefa BBN-u. „Zresztą oni (Grenlandczycy – red.) też mają dość Danii – co nie znaczy, że są fanami Stanów Zjednoczonych – ale pewnie bardziej by chcieli do bogatego niż do takiego, co o nich zapomniał”. Po pierwsze, Cenckiewicz zabrał głos dzień po tym, jak premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen powiedział, że „jeśli Grenlandczycy musieliby wybrać pomiędzy Stanami a Danią, wybraliby Danię, NATO i Unię Europejską”. 

Po drugie, Lars Løkke Rasmussen, minister spraw zagranicznych Danii, w telewizji Fox News szybko policzył: Stany Zjednoczone nie mają tyle pieniędzy, by sfinansować system opieki społecznej na Grenlandii. Gdyby Cenckiewicz nie kpił z analityków (takich prawdziwych, a nie że „wczoraj analityk, dzisiaj tata”), to dowiedziałby się od nich, iż Rasmussen ma rację: Grenlandczycy wolą skandynawskie państwo dobrobytu z dostępem do wysokiej jakości usług publicznych niż amerykański system ochrony zdrowia. Na czele Biura Bezpieczeństwa Narodowego stoi więc dyletant. 

Reklama
Reklama

Nie mam zbyt wiele miejsca, więc zachęcam do odnalezienia na stronie „Rzeczpospolitej” podcastu z Piotrem Szymańskim z OSW (Cenckiewicz w odpowiedzi zaatakuje instytucję): ekspert odpowiada na pytanie, czy Chiny i Rosja zagrażają Grenlandii, a Dania zapomniała o wyspie. Spoiler: nie i nie. 

W sporze o Grenlandię to Dania ma rację

Zamiast pointy będzie cytat do sztambucha tzw. realisty, który wierzy, że uznanie racji Danii i Grenlandii to szał romantycznych uniesień.  Bo co tak naprawdę „w czasach koncertu mocarstw, kiedy państwom średnim i małym będzie trudniej” jest pragmatyczne? To chyba zależy, czy ktoś opisuje siebie jako Polaka, czy „atlantystę”.

„Zgodnie z naukami »Wojny Peloponeskiej«, przyglądając się obecnym wypadkom wojennym, musimy sami zdecydować, czy ideał równowagi pomiędzy stanowczym działaniem a samokrytyczną refleksją został przez »nas«, czyli Zachód, osiągnięty. Przy czym zachodnia krytyka działań Zachodu w sprawie Ukrainy to wartość sama w sobie. Oczywiście jak długo »nie szkodzi ona czynom«. To właśnie pozwala nam być może przekroczyć przypisywany Tukidydesowi »polityczny realizm«, prowadzący w naszych postawach wobec obecnej wojny albo do skrajnego egoizmu oraz obojętności na los ofiar imperialnej hybrydy, albo do paraliżującego działanie przekonania, że przecież w tym sporze nikt tak naprawdę nie ma racji” – pisze prof. Marek Węcowski w zbiorze esejów „Tu jest Grecja. Antyk na nasze czasy” (gorąco polecam). 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Prezydent Rzeczypospolitej Miejsca Regiony Europa Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Donald Trump Organizacje NATO Bezpieczeństwo Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) Grenlandia
Michał Szułdrzyński: Port Haller – wielki projekt PiS czy próba patriotycznego szantażu?
Komentarze
Michał Szułdrzyński: Port Haller – wielki projekt PiS czy próba patriotycznego szantażu?
Rusłan Szoszyn: Kto nie chce pokoju w Ukrainie? Donald Trump puka do złych drzwi
Komentarze
Rusłan Szoszyn: Kto nie chce pokoju w Ukrainie? Donald Trump puka do złych drzwi
W przypadku zajęcia zbrojnego Grenlandii przez USA Polska powinna stanąć po stronie Europy - pisze J
Komentarze
Jędrzej Bielecki: USA chcą Grenlandii. Polsce zaczyna być nie po drodze z Donaldem Trumpem
Zbigniew Ziobro
Komentarze
Bogusław Chrabota: Zbigniew Ziobro rozpętuje z Węgier polską wojnę domową
Karol Nawrocki na Jasnej Górze
Komentarze
Zuzanna Dąbrowska: Prezydent Karol Nawrocki z „Dragonem”, czyli ustawka w sanktuarium
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama