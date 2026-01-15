38 min. 44 sek.
Aktualizacja: 15.01.2026 17:27 Publikacja: 15.01.2026 17:00
Status wyspy w rozmowie z „Rzeczpospolitą” wyjaśnia Piotr Szymański z Ośrodka Studiów Wschodnich: – W 1979 r. Grenlandia otrzymała autonomię w ramach Królestwa Danii. Autonomia Grenlandii jest sukcesywnie poszerzana. W 2009 r. Dania przyznała Grenlandii prawo do samostanowienia.
Co to oznacza? – Grenlandczycy przejmują nowe kompetencje. Mogą również podjąć decyzję w sprawie referendum, podczas którego opowiedzą się za niepodległością, a Dania uszanuje tę decyzję – odpowiada ekspert.
W 2025 r. Donald Trump powiedział, że nie wie, na jakiej podstawie Dania rości sobie prawa do Grenlandii. Jak jest w rzeczywistości? Rozmówca „Rzeczpospolitej” przypomina, że już w 1916 r. Stany Zjednoczone uznały suwerenność Danii na tym obszarze.
Czytaj więcej
Dyskusje koncentrowały się na tym, jak zapewnić długoterminowe bezpieczeństwo Grenlandii i w tej...
– Wydarzył się cud: pojawił się Donald Trump. Pod wpływem amerykańskiej presji Grenlandczycy zaczęli doceniać plusy unii z Danią. Przełomem było oświadczenie liderów wszystkich partii politycznych, którzy zgodzili się, że Grenlandia nie chce do Stanów Zjednoczonych. Zamiast – jeśli Amerykanie chcieliby przejąć Grenlandię – poszukiwania stronników, zaproponowano zakup wyspy. Przez jej mieszkańców postrzegane jest to jako neokolonialna retoryka – nie do zaakceptowania – wyjaśnia Piotr Szymański. – W marcu zeszłego roku na wyspie zorganizowane zostały – biorąc pod uwagę realia – ogromne protesty. Grenlandczycy ogłosili wówczas sukces, ponieważ udało im się storpedować wizytę wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych J. D. Vance’a, który wraz z małżonką miał wziąć udział w wyścigach psich zaprzęgów, ale spotkał się tylko z żołnierzami stacjonującymi w amerykańskiej bazie na Grenlandii.
Czytaj więcej
Jens-Frederik Nielsen, premier Grenlandii (wyspa cieszy się szeroką autonomią w ramach Królestwa...
Zdaniem eksperta obawiający się o swoją przyszłość Grenlandczycy odłożyli niepodległościowe referendum i zbliżają się do Danii, a nie zwracają ku Stanom Zjednoczonym.
Administracja Donalda Trumpa przekonuje, że Dania nie obroni wyspy. – Nie musi. Grenlandii nie zagraża lądowa inwazja Federacji Rosyjskiej – Piotr Szymański przypomina, że wyspę – oprócz surowych warunków – chroni artykuł 5, bliskie w stosunku do Stanów Zjednoczonych i Kanady położenie oraz stała obecność amerykańskich i duńskich żołnierzy. Co więcej, Amerykanie popełniają błąd, lekceważąc w przekazie psie zaprzęgi, które na Grenlandii są wyspecjalizowaną jednostką. – Grenlandczycy i Duńczycy zwiększają nakłady na obronność wyspy – dodaje ekspert z OSW.
Czytaj więcej
Francja, Niemcy, Norwegia i Szwecja mają pomóc Duńczykom zabezpieczyć wyspę. I przeciwstawić się...
Dlaczego powinna interesować nas sytuacja na Grenlandii? Piotr Szymański podkreśla, że zarówno Królestwo Danii, jak i Stany Zjednoczone są naszymi sojusznikami i wyraża nadzieję, na zarządzanie napięciami w NATO. – Napięcia osłabiają odstraszanie, które jest grą percepcji. Kolejny problem w relacjach transatlantyckich nie jest dobry dla graniczących bezpośrednio z Rosją państw naszego regionu, a więc wschodniej flanki NATO.
Ekspert zauważa, że również dla prezydenta Stanów Zjednoczonych to ryzyko, bo Amerykanie nie popierają jego planów wobec Grenlandii.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas