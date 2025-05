Jędrzej Bielecki: A jeśli to Trzaskowskiego popiera Trump?

Karol Nawrocki uporczywie przedstawia Trzaskowskiego jako zastępcę Tuska. Chce w ten sposób nawiązać nie tylko do tego, że prezydent Warszawy jest także wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej, ale także powiązać go z polaryzującą postacią premiera.

Reklama

Europejczycy zostali po raz pierwszy dopuszczeni przez Trumpa do negocjacji

Trzymając jednak kandydata PiS za słowo, należałoby zapisać na konto Rafała Trzaskowskiego rozmowy, jakie Donald Tusk przeprowadził w miniony weekend w Nancy i Kijowie. Dzięki nim Polska nie tylko weszła do wąskiej grupy czterech największych potęg europejskich (razem z Francją, Wielką Brytanią i Niemcami), ale stała się też partnerem Donalda Trumpa. Ten rozmawiał przecież przez telefon ze wspomnianą czwórką (i Wołodymyrem Zełenskim) i koordynował z nią swoje stanowisko w kluczowej sprawie pokoju w Ukrainie. Po raz pierwszy też dopuścił Europejczyków do udziału w rokowaniach, które określą, jak mógłby się zakończyć największy od drugiej wojny światowej konflikt na naszym kontynencie.

Sztab wyborczy PiS robi wszystko, aby taka wizja nie przedostała się do świadomości opinii publicznej. Twierdzi, że fakt, iż polski premier jechał innym wagonem do Kijowa niż pozostali europejscy przywódcy, świadczy o tym, że nie jest równym partnerem dla Emmanuela Macrona, Keira Starmera i Friedricha Merza. Wyciągane są zdjęcia, na których rzekomo widać, jak kanclerz Niemiec wydaje jakieś polecenia szefowi polskiego rządu.

Pod koniec rządów PiS jedynym sojusznikiem Polski w Europie pozostały Węgry

Ze strony Jarosława Kaczyńskiego, którego jedynym sojusznikiem pod koniec rządów PiS był przywódca niewielkich Węgier Viktor Orbán, to są próby już nie żałosne, tylko wprost desperackie. Każdy, kto zrobił w swoim życiu choć parę zdjęć, doskonale wie, że można wybrać kadr, który wspiera dowolną tezę: przyjaźń, wrogość czy obojętność. Nie bardzo też wiadomo, o czym miałoby świadczyć to, że ukraińscy gospodarze w taki czy inny sposób rozdzielili przedziały w pociągu w drodze do Kijowa (w drodze powrotnej podział był już inny).