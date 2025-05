Bartosz Nosal podkreśla również, że debaty, zwłaszcza te w Końskich, były momentem względnego przebudzenia wyborców

Czy to celowa strategia? – Może chcieli zdobyć wyborców niezdecydowanych, ale nie mam przekonania, że to się uda – ocenia gość.

Za to popularność Rafała Trzaskowskiego – jak mówi Nosal – jest „stała, ale niezbyt emocjonująca”: – Ludzie wiedzą, kim jest. Nie muszą go googlować. To trochę taki efekt Bońka podczas wyborów w PZPN – „wiecie, kim jestem, nie muszę się przedstawiać”.

Sławomir Mentzen najsilniejszy w serwisach społecznościowych? „To mit”

Rozmówca obala jednak mit siły Sławomira Mentzena w serwisach społecznościowych: – Jego zasięgi są duże, ale to nie znaczy, że są to wyłącznie głosy poparcia. Część to krytycy. On budzi emocje, niekoniecznie pozytywne.