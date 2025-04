W dodatku świat stanął na głowie. Wygrana Donalda Trumpa w listopadowych wyborach w USA zaczęła wywoływać poważne wstrząsy, a już inauguracja jego prezydentury w styczniu sprawiła, że historia przyspieszyła tak bardzo, że wiele osób traci poczucie pewności. Świat stał się nieprzewidywalny, a decyzje Trumpa nasilają poczucie niepewności.

Politycy, również z liberalnej koalicji, ścigają się w straszeniu migrantami

Ale nie oszukujmy się, wielką rolę w zmianie nastrojów społecznych odegrały wypowiedzi polityków. I choć to PiS był – skądinąd słusznie – krytykowany za stosowanie nienawistnej retoryki wobec migrantów, liberalna większość, która przejęła władzę po wyborach 15 października, retoryki wobec przybyszów radykalnie nie zmieniła. To rząd Donalda Tuska zawiesił prawo do ubiegania się o azyl w Polsce – przy aprobacie Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji oraz dzięki podpisowi prezydenta Andrzeja Dudy pod nowelizacją prawa, która zdaniem organizacji broniących praw człowieka jest niezgodna z konstytucją, traktatami europejskimi i międzynarodowymi.

I gdy słyszymy, że tłum osiłków zbiera się pod ośrodkiem dla uchodźców w Czerwonym Borze w pogromowych nastrojach, powinniśmy oczywiście oburzać się na narodowców, którzy organizują antyimigranckie patrole obywatelskie, czyli po prostu brunatne bojówki, oraz na polityków PiS z Jarosławem Kaczyńskim na czele, który o Czerwonym Borze mówił na spotkaniu z wyborcami w Wysokiem Mazowieckiem. Ale nie sposób też częścią winy nie obarczyć liberalnej partii rządzącej, która licytuje się w antyimigranckiej i antyuchodźczej narracji z prawicą.

Adwokaci koalicji rządzącej w tej sprawie przekonują, że być może to, co robi liberalny rząd, nie jest estetyczne, ale ma za cel nie dopuścić do powrotu do władzy ksenofobicznych i nacjonalistycznych populistów. Pytanie tylko, czy w straszeniu migrantami i uchodźcami jest między jednymi a drugimi jakaś istotniejsza różnica? I jeśli kogoś oburzało to, że za rządów PiS dwie i pół godziny jazdy z Warszawy nieludzko traktowano migrantów, to czy może dziś przejść do porządku dziennego nad tym, jak zmieniają się postawy społeczne pod rządami liberalnej, uśmiechniętej koalicji?