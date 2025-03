Trudno wyrokować, na ile polityk poradził sobie z problemem alkoholowym. Jeśli z nim walczy – chwała mu za to. Nie można też wykluczać człowieka z życia zawodowego i społecznego dlatego, że zmaga się z chorobą alkoholową – jak pokazują statystyki problem taki może mieć milion Polaków. Ale też człowiek musi pogodzić się też z tym, że czasami zdrowie nie pozwala na wykonywanie niektórych zawodów. I tak jak osoba niewidoma nie będzie zawodowym kierowcą, tak samo osoba uzależniona nie powinna mieć dostępu do ściśle tajnych dokumentów. Bo to jest po prostu niebezpieczne dla państwa.

Sprawa Andrzeja Szejny. Ogromne przyzwolenie dla powszechnego picia alkoholu

Ale w tej całej historii uderza coś jeszcze – wszyscy wiedzieli, że polityk ma problem, wszyscy przymykali na to oko i szeptali po kątach. Bo tak się przecież robi – dopóki alkoholik nie leży w rowie i nie pije denaturatu, dopóki zajmuje wysokie stanowisko i chodzi do pracy, to się udaje, że sprawy nie ma. Nawet jak woń alkoholu jest tak bardzo już wyczuwalna, że trudno ją znieść.

W Polsce się pije i jest wysoka tolerancja dla tego typu zachowania. Pije się w piątek po pracy, w każde święta i na wszystkich imprezach. Pije się na nieoficjalnych, ale ważnych dla kariery imprezach zawodowych, a sam Włodzimierz Czarzasty kilka lat temu mówił, że „bierze zapasową wątrobę” i jedzie odbudowywać struktury partii. Fajny jest ten, z kim można się napić. A kto nie pije, wiadomo, kabluje. Przymyka się oko na osoby chętnie zaglądające do kieliszka, bo jak nie ma z kim iść na piwo, to taka osoba zawsze z radością pomoże.

Ile się pije? Z danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2021 r. (ostatnie dostępne dane) Polacy rocznie spożywają 9,7 litra czystego alkoholu rocznie. Dla porównania – 20 lat wcześniej było to 6,63 litra.

Alkohol to najtańsza rozrywka

Alkoholizm to poważna choroba. Rentę z jej powodu pobiera około 3 tys. osób. Alkohol jest też najtańszą rozrywką, można kupić go na każdym praktycznie rogu, w nocy na stacji benzynowej, a dyskonty prześcigają się promocjach typu „kup osiem piw, drugie tyle dostaniesz gratis”.