Wybory prezydenckie 2025 – ostatnie wybory, które uda się wygrać dzięki polaryzacji?

Czy Koalicja Obywatelska i PiS będą potrafiły odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości? Na razie nie potrafią. Im bliżej wyborów prezydenckich, tym bardziej widzimy, że zarówno Donald Tusk, jak i Jarosław Kaczyński nadal stawiają na polaryzację – polityczną Wunderwaffe ostatnich kilkunastu lat, która zapewniła im dominację w polskiej polityce. Tusk nie marnuje żadnej okazji, by wytykać PiS-owi działanie na rzecz Rosji, Kaczyński wykorzystuje śmierć bliskiej współpracowniczki, by przekonywać, iż rządzi nami krwawy reżim. Ale sondaże pokazują, że na Polakach przestaje to robić wrażenie. Nadchodzące wybory prezydenckie mogą być ostatnimi, w których przyniesie to spodziewany efekt – choć i to, w przypadku PiS, nie jest pewne, bo Karol Nawrocki przestał być murowanym kandydatem do tego, by wejść do II tury. A jeśli nic się nie zmieni, to w wyborach parlamentarnych w 2027 roku Konfederacja może mieć w ręku wszystkie karty.