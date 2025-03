Sławomir Mentzen się rozpędza. W ciągu tygodnia odwiedził 18 powiatów. Dziennie miał sześć spotkań wyborczych w różnych miejscowościach, teraz ma już siedem, a chce dobić do ośmiu dziennie! W kwietniu kandydat Konfederacji na prezydenta odwiedzi aż 70 miejscowości. W mediach społecznościowych popularne jest nagranie, jak Mentzen ze współpracownikiem biegnie po spotkaniu z wyborcami do samochodu na kolejne spotkanie, a za nim biegną jego zwolennicy i dziennikarze, co przywodzi na myśl beatlemanię, z jaką świat mierzył się w latach 60.

Lech Kaczyński wygrał dzięki Andrzejowi Lepperowi, a Andrzej Duda dzięki Pawłowi Kukizowi

– Takich tłumów zazdrości nam konkurencja – mówi „Rzeczpospolitej” Przemysław Wipler z Konfederacji. Dodaje, że „jest tak, jak mieli Beatlesi”. Badanie United Surveys dla Wirtualnej Polski pokazuje, że dziś Sławomir Mentzen uplasowałby się na trzeciej pozycji, z poparciem 19,4 proc. wyborców (wzrost o 3,2 pkt proc.). Jeśli taka sytuacja utrzymałaby się 18 maja, podczas pierwszej tury wyborów prezydenckich, poparcie wyborców Menztena może zdecydować o tym, kto zostanie prezydentem Polski.

W przeszłości dzięki poparciu Andrzeja Leppera z Samoobrony Lech Kaczyński został głową państwa, a Andrzej Duda dzięki przekierowaniu na niego głosów trzeciego w wyścigu Pawła Kukiza. Ale są też badania wskazujące na to, że Mentzen przegania Nawrockiego i wchodzi do drugiej tury z Trzaskowskim. Czy to możliwe, czy może badania są zbyt optymistyczne dla kandydata Konfederacji? – Nie da się nadmuchać wszystkich sondaży we wszystkich sondażowniach, a trend dla naszego kandydata jest wzrostowy – mówi nam Krzysztof Bosak, który jednak ostrożnie podchodzi do wejście Mentzana do drugiej tury. Skąd ta rezerwa?