PiS nie ma wizji polityki zagranicznej

Jeszcze chyba się nie zdarzyło, by wzywany do wdzięczności ochoczo ją okazał. Prawica ma to do siebie, że nie umie budować soft power, bo woli wygrażać pięściami. Prezydent Lech Kaczyński widział Ukrainę w NATO i Unii Europejskiej. Dziś, by wiedzieć, co na temat Ukrainy mają do powiedzenia politycy PiS, wystarczy posłuchać Donalda Trumpa – powtórzą to za kilka dni. Zamiast wizji – labilność. Trudno stwierdzić, jaki własny pomysł na relacje polsko-ukraińskie – a szerzej politykę zagraniczną – ma prawica. Np. popierany przez PiS w wyborach prezydenckich Karol Nawrocki w wywiadzie dla Wirtualnej Polski stwierdził, że byłby gotów do rozmów z Putinem, a w poniedziałek na antenie Radia ZET opowiedział się za zerwaniem kontaktów z Rosją. A jak będzie, dowiemy się od prezydenta Stanów Zjednoczonych. Trzeba przyznać, że choć PiS wiele mówi o suwerenności, rozumie ją w specyficzny sposób.