Awantura w Białym Domu. Przemysław Czarnek skomentował zachowanie Wołodymyra Zełenskiego

„No głupek. Tak się zachował Zełenski, niestety”. Przemysław Czarnek o Wołodymyrze Zełenskim

Przemysław Czarnek nawiązał również do hipotetycznej sytuacji, w której prezydent Polski prowadziłby negocjacje w podobnym tonie. – Wyobrażacie sobie państwo Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który jedzie do Ameryki i mówi: „żądam następnych wojsk amerykańskich, bo jak nie, to będzie w niebezpieczeństwie Ameryka”?. No głupek – byśmy powiedzieli. Tak się zachował, niestety (Zełenski – red.) i tu nie ma co owijać w bawełnę, tak się zachował prezydent Ukrainy – kontynuował.

Europejscy liderzy, w tym premier RP Donald Tusk, wyrazili swoje poparcie dla Zełenskiego po incydencie w Białym Domu. Spotkanie w Waszyngtonie odbywało się w kontekście trwającego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego i ciągłych zabiegów Ukrainy o wsparcie militarne ze strony Zachodu.