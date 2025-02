Ale podważać znaczenia prezydenckich 11 minut i krytykować towarzyszących im medialnych okoliczności nie można i basta. Co innego z krytyką polityki zagranicznej premiera Donalda Tuska – tu można (a pewnie wręcz patriotycznie trzeba) krytykować rząd nawet awansem – np. za to, że ulega, pardon, będzie ulegał, rządowi Friedricha Merza, który jeszcze nie powstał. Byli ministrowie w rządzie Mateusza Morawieckiego – Waldemar Buda i Paweł Jabłoński – już wiedzą, że Merz będzie nową Angelą Merkel (a że Merz jest wielkim krytykiem byłej kanclerz? Jeśli fakty nie pasują do tez, to tym gorzej dla faktów!), że rozluźni relacje z USA (tak jakby Donald Trump, któremu politycy PiS w Sejmie bili brawo, nie robił tego znacznie skuteczniej, odkąd został zaprzysiężony na prezydenta) i – co gorsza – polski rząd się na to wszystko zgadza. To znaczy zgodzi się, gdy rząd ten kiedyś powstanie i gdy zacznie realizować swoją politykę.



Politycy PiS kiedyś (słusznie!) krytykowali Donalda Tuska za to, że ten beształ Partię Republikańską za jej politykę wobec Ukrainy, słusznie zwracając uwagę, że Polska nie powinna angażować się w wewnętrzne rozgrywki w Stanach Zjednoczonych, bo rządy się zmieniają, a sojusz z USA jest dla Polski ważny. Jak się do tych rad ma besztanie na wstępie już nie pretendenta do władzy, ale przyszłego kanclerza Niemiec, po wygranych przez niego wyborach w sytuacji, gdy Donald Trump żąda od Europy brania większej odpowiedzialności za bezpieczeństwo? Naprawdę w PiS wierzą, że Andrzej Duda rozwiązał ten problem w czasie rozmowy z Donaldem Trumpem? Nie potrzebujemy już największej europejskiej gospodarki do budowy bezpieczeństwa w Europie? Czy naprawdę, przy rosnącym w siłę AfD, to właśnie w CDU/CSU powinniśmy dostrzegać największe zagrożenie? I czy w ogóle, wobec zagrożenia ze wschodu, naprawdę musimy uparcie szukać wroga na zachodzie. Wreszcie czy jednym głosem Polska ma mówić tylko wtedy, gdy dyplomację uprawia PiS i Andrzej Duda? Tak to my tej zgody narodowej w sprawach bezpieczeństwa szybko nie zbudujemy.