Bogusław Chrabota: Donald Trump – polityk transakcji i szantażu. Czy wiemy, jak się mu przeciwstawić?

NATO? Właściwie po co NATO? Ameryka Donalda Trumpa jest bezpieczna. Jedynym więc uzasadnieniem dla sojuszu może być biznes polegający na dozbrajaniu partnerów (już nie sojuszników) amerykańską bronią.

Kanał Panamski, Grenlandia, Strefa Gazy: Czy Donald Trump to wszystko głosi na poważnie?

Ktoś powie: to obraz przesadny i przerysowany. Nie róbmy z Trumpa karykatury! Ano nie robimy. Sam ją z siebie robi, strasząc przejęciem Kanału Panamskiego, konfiskatą Grenlandii czy wysiedleniem Strefy Gazy. Nie, to nie karykatura – ktoś powie. Przynajmniej tyle, bo jeszcze pół roku temu podobne hasła uznawano by za regularne wariactwa.

Tu wróćmy do podstawowej wątpliwości: czy Trump to wszystko głosi poważnie? Czy potrafi być konsekwentny? Po wprowadzanych i wycofywanych cłach widzimy, że coś tu nie gra. Uznanie tego za przejaw myślenia „transakcyjnego” należałoby z lekka skorygować. To nie tyle transakcyjność, ile posługiwanie się regularnym szantażem.

Także w polityce wewnętrznej szumne zapowiedzi przeważają jak dotąd nad realnymi działaniami. Część zmian dokonanych przez administrację Trumpa weszła w życie, część wstrzymali na przykład niezależni sędziowie. Inne, by zacząć obowiązywać, muszą mieć poparcie Izby Reprezentantów i Senatu.

Mimo tych obiektywnych trudności pewne jest to, że żaden prezydent USA w trzy tygodnie od zaprzysiężenia nie narobił jeszcze takiego zamieszania. Trzeba to, rzecz jasna, brać pod uwagę, planując lokalną i globalną politykę.