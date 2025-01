Czy po woke wahadło wychyli się w kierunku trumpizmu?

Oczywiście, fact-checking niekiedy był elementem promowania ideologii woke. Niektóre organiazacje fact-checkingowe myliły fakty z opiniami, włączając się w kulturę wykluczania (cancel culture). Ale – co dobrze widać po tym, jak zmienił się Twitter, gdy kupił go Elon Musk – likwidacja zasad moderacji nie sprawia, że debata staje się głębsza, pełniejsza, bardziej inkluzywna. Raczej po prostu pojawia się w niej jeszcze więcej złych emocji, stadności, jeszcze łatwiejsze staje się manipulowanie społecznymi lękami przez armie trolli „podbijających” wymyślane przez sztabowców hasztagi. Po zmianie w serwis X Twitter uległ szybkiej tiktokizacji – choć można wybrać sobie, że będziemy oglądali wpisy wyłącznie osób, które śledzimy, jeśli uruchomimy wideo z konferencją prasową jakiegoś polityka, algorytm już potem sam odtwarza nam następnie materiały, które w tej chwili trendują, zmieniając strumień informacji w ściek.

Ale właśnie to jest istota zjawiska, z którym mamy dziś do czynienia. Od paru lat amerykańska prawica (pisałem o tym zjawisku w mej książce „Prawica dla opornych”) stała się całkowicie reaktywna, właściwie wyłącznie walcząc z woke’izmem. Jeśli więc dla woke moderacja i fact-checking były elementem obrony liberalnej demokracji, tak alt-prawica wszelkie zasady weryfikowania czy usuwania treści uważa za lewicowe szaleństwo. Wygląda więc na to, że wahadło odchyla się i z pełnego wychylenia ku woke zaczyna lecieć na maksa w stronę trumpizmu.

Bo zwycięstwo Trumpa jest symbolicznym zwycięstwem alt-prawicy nad woke’izmem. Uderzyła mnie ostatnio sytuacja, z którą miałem do czynienia w siedzibie należącej do Amerykanów wielkiej firmy, w której z męskich toalet wymontowano pisuary, by nie wprawiać w dyskomfort osób niebinarnych czy transpłciowych, które tam wchodzą. Dlatego tak symboliczne jest usuwanie tamponów z męskich toalet w biurach firmy Meta. Tak jak na amerykańskich kampusach czy w amerykańskich korporacjach przez ostatnie lata szalał woke, tak teraz będziemy obserwowali ruch w drugą stronę.

Co łączy immunitet dla Beniamina Netanjahu ze spowiedzią Marka Zuckerberga

I nie chodzi tylko o platformy społecznościowe czy – jak to się w USA nazywa – wojny kulturowe. To samo dotyczy spraw międzynarodowych. Wprost wyraził to Roman Giertych, tłumacząc, że polskie stanowisko w sprawie listu gończego za Beniaminem Netanjahu nie może być rozpatrywane wyłącznie z pozycji puryzmu prawnego czy praw człowieka. Wręcz przeciwnie: osoby, które stoją na takim stanowisku, nazwał lekkoduchami. Ich wina polega na tym, że nie rozumieją, że „wraz ze zwycięstwem Trumpa zmienił się świat”.