Europa Centralna nie przestanie się liczyć, potrzebujemy dobrych relacji z Węgrami

Jeśli największym grzechem PiS było podporządkowywanie całego aparatu państwa władzy wykonawczej i większości rządzącej, to lekarstwem na to nie może być podporządkowywanie całego aparatu państwa władzy wykonawczej i większości rządzącej. Wydawałoby się, że jest to oczywiste, ale się okazuje, że nie do końca.