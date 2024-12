Steve Bannon vs. Elon Musk: „Te nerdy źle znoszą krytykę”

Także wpis Muska rozpętał piekło, a niektórzy z jego bezpośrednich krytyków stracili uprzywilejowaną pozycję w serwisie X. W wyjątkowy sposób zareagował niezawodny Steve Bannon, pisząc: „Proszę, niech ktoś powiadomi opiekę społeczną, ktoś musi sprawdzić stan zdrowia tego dziecka”, i dodając później: „Te nerdy źle znoszą krytykę, bo wiecie, oni są w spektrum, więc źle znoszą kontakty społeczne”.

W przemyśle IT więcej niż jedna trzecia pracowników to migranci (w tym wielu Polaków)

Trudno pominąć obraźliwy ton Bannona, bo oddaje emocje związane z zasadniczą sprzecznością trumpizmu; z jednej strony ufundowany jest na obsesyjnym izolacjonizmie i antyimigranckości, z drugiej odwołuje się do konieczności uwolnienia amerykańskiej gospodarki, by wróciła na pozycję światowego dominatora. A to – czego przykładem są osobiście Musk i Ramaswamy oraz ich firmy – nie jest możliwe bez podtrzymania strumienia imigracji.

Donald Trump będzie musiał się opowiedzieć po którejś ze stron: Muska i Ramaswamego albo po stronie starego kumpla Bannona

Czy można połączyć ogień z wodą? Fizyka podpowiada, że tak. Właśnie dzięki tej syntezie powstał silnik parowy. Paradoksalnie taka właśnie synteza zbudowała potęgę USA, kraju migrantów, który wznosili uchodźcy z Anglii, Irlandii, Włoch, Niemiec, Polski, Chin, Indii i setek innych ojczyzn. Dziś ich odpowiednikami są Musk i Ramaswamy, autorytety i wpływowi ludzie Trumpa. Ale nie tylko oni. W przemyśle IT więcej niż jedna trzecia pracowników to migranci (w tym wielu Polaków). Statystycznie największą grupę prezesów wielkich korporacji tworzą Hindusi. Czy jest zatem możliwe na tyle bezpieczne uruchomienie antymigranckiej „miotły”, by nie zaczęła wymiatać ze Stanów coraz szerszych grup pracowników?

Nawet jeśli zacznie się od osób bez legalnego statusu, to rychło się okaże, że zabraknie rąk do pracy tam, gdzie są potrzebne, zarazem nie dając szans na ożywienie tzw. pasa rdzy. Na dodatek polityka antyimigrancka może uruchomić (znamy to z Polski z 1968 roku) systemową ksenofobię, której skutkiem będzie masowa migracja elit. Czy tak da się zrealizować program MAGA? Trudno nie mieć wątpliwości, że będzie to możliwe. Bogactwo jest z pracy, nie z ideologii. 47. prezydent USA pewnie to rozumie. Będzie więc musiał opowiedzieć się po którejś ze stron. Po stronie Muska i Ramaswamy’ego albo po stronie starego kumpla Bannona. Ktoś w tej grze polegnie. Na razie nie wiadomo kto.