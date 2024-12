Czytaj więcej Polityka Karol Nawrocki pytany o sprawę Marcina Romanowskiego. „Nic nie uważam” - Jest to sprawa pana posła, która jest częścią debaty publicznej - tak Karol Nawrocki, prezes IPN, kandydat na prezydenta z poparciem PiS, odpowiedział na pytanie, co sądzi o sprawie Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości, posła PiS, który zbiegł na Węgry i poprosił o azyl po tym, jak sąd zdecydował o jego aresztowaniu.

Kandyda PiS na prezydenta nie poradził sobie w kryzowej sytuacji

Karol Nawrocki gubi się pytany o kwestie, które ma nieuzgodnione z partią. Pół roku kampanii to dużo, żeby przygotować kandydata na wszelkie kwestie, na które powinien umieć odpowiedzieć pretendent do najważniejszego urzędu w państwie. Ale Nawrocki już jest w drodze, już jest pytany i w biegu jest przygotowany. PiS musi chronić Nawrockiego przed trudnymi pytaniami lub ten musi ich unikać. Z Andrzejem Dudą się udało.

Obecnie urzędujący prezydent był doświadczonym politykiem i urzędnikiem, nawet jeśli z trzeciego szeregu, to jednak znającym materię, w której się porusza. Retorycznie sprawnym, choćby dzięki licznym wystąpieniom w Sejmie i Parlamencie Europejskim, ale też pracy w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Nawrocki ma braki, których nie zamarkuje bieganiem, boksowaniem, pozowaniem na Rocky’ego Balboa. Braki, których może nie nadgonić nawet dzięki pilnym intensywnym korepetycjom, obejmujące świąteczny czas.

Pytań do Karola Nawrockiego będzie przybywało, szczególnie tych trudnych, jak choćby o kwestie wykorzystywania IPN do kampanii wyborczej. W rozmowie z „Rzeczpospolitą”, jeszcze nie jako kandydat popierany przez PiS deklarował, że Instytut nie będzie jego sztabem wyborczym. Czy rzeczywiście tak jest?

Poparcie dla Nawrockiego będzie rosło do poziomu poparcia dla PiS. Ale to za mało, żeby zostać głową państwa. Wystarczy, żeby w przyszłości zostać wysoko postawionym funkcjonariuszem partyjnym, broniącym interesów ugrupowania, z którym jest się związany. A przecież nie o to walczy Nawrocki. A przynajmniej nie to zapowiada.