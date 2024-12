Donald Tusk występuje z pozycji siły i to on gra o dużą stawkę, podczas gdy Szymon Hołownia chce tylko i aż obronić swoją pozycję

Szymon Hołownia wie, że wybory prezydenckie mogą przesądzić o przyszłości nie tylko koalicji Trzeciej Drogi, ale też jego Polski 2050. Jeśli uzyska wynik jednocyfrowy, a na dodatek nie znajdzie się na podium, przegrywając rywalizację o trzecie miejsce ze Sławomirem Mentzenem, PSL zapewne uzna, iż marszałek Sejmu przestał być wartością dodaną i zacznie szukać innych opcji. Z kolei w samej Polsce 2050 w takiej sytuacji może pojawić się ciążenie ku Koalicji Obywatelskiej, zwłaszcza, jeśli wybory parlamentarne zaczną się zbliżać, a sondaże nie będą dawać gwarancji utrzymania stanu posiadania w parlamencie, czy nawet wejścia do niego.



Dlatego Hołownia chciałby powtórzyć wynik z 2020 roku – i próbuje przekonywać, że jego sytuacja od tego czasu się nie zmieniła. Czyli że nadal jest tym samym Hołownią, który wszedł do polityki, bo miał dość wojny KO z PiS-em, chce wprowadzać nową jakość, sięgać po nowych wyborców etc. Problemem Hołowni jest jednak to, że mamy rok 2024, a on wszedł w sam środek wojny, której miał dość, na dodatek opowiadając się po jednej ze stron. I może być trudno przekonać wyborców, że uszczypliwości wobec Tuska w serwisie X dowodzą, że współtworząca rząd Donalda Tuska Polska 2050 nie ma z owym rządem nic wspólnego. Ponadto trudno nie zwrócić uwagi, że „nowa jakość” Polski 2050 okazała się całkiem starą jakością. Ugrupowanie Hołowni miało być szerokim ruchem obywatelskim, a jest dość klasyczną partią. Jakby tego było mało, Hołownia ewidentnie zbyt szybko zaczął kampanię wyborczą, szczyt popularności (kto dziś jeszcze pamięta Sejmflix?) zdobywając w okolicach stycznia 2024 roku. Był moment, że Hołownia był prawie wszędzie, ale taki moment najlepiej mieć na tydzień przed wyborami, a nie na ponad rok przed nimi.



Donald Tusk doskonale zdaje sobie z tego wszystkiego sprawę, więc chętnie będzie wdawał się w wymianę uszczypliwości z koalicjantem, a nawet do niej prowokował, zwłaszcza, że to on występuje tu z pozycji siły i to on gra o dużą stawkę, podczas gdy rywal chce tylko i aż obronić swoją pozycję. Tusk, z jednej strony obciążając Polskę 2050 o to, że rozliczenie PiS idzie zbyt wolno, a z drugiej zwracając uwagę na relatywną słabość Hołowni względem Koalicji Obywatelskiej (trzykrotnie mniejsze poparcie), wysyła bowiem wyborcom sygnał: zastanówcie się, czy nie warto postawić na silniejszego. Polska 2050 długo karmiła się słabością Platformy, ale dziś KO znów jest liderem sondaży i to do niej de facto należy sprawczość w rządzie. A skoro tak, to przynajmniej część wyborców, która niegdyś odpłynęła do Szymona Hołowni, może dziś zacząć zastanawiać się, czy się z KO nie przeprosić.