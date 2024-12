Artur Bartkiewicz: Olgierd L., Karol Nawrocki i służby. Strach pomyśleć, co jeszcze nas czeka

Irytacja Tuska musiała być duża, skoro najwyraźniej Adam Bodnar zaczął się zastanawiać, czy jako bezpartyjny też aby nie jest koalicjantem, więc na wszelki wypadek przypomniał, że żarna wymiaru sprawiedliwości nie mielą zawsze tak szybko, jak byśmy tego chcieli, bo są jednak pewne procedury.

„Dzisiaj funkcjonariusze ABW zatrzymali w Gdańsku 47-letniego Olgierda L." - napisał w serwisie X rzecznik szefa MSWiA, Jacek Dobrzyński. - Spodziewamy się niepokojącego kontekstu międzynarodowego, jeśli chodzi o tę sprawę - skomentował aresztowanie Donald Tusk.

Tu również nie sposób nie dostrzegać pewnego wyborczego kontekstu, bo Tusk swoim wpisem uderzał nie tylko w nie dość rozliczany PiS (a więc znów Nawrocki), ale i w Polskę 2050 Szymona Hołowni (kandydata na prezydenta), która sceptycznie patrzy na pozbawianie prezesa PiS immunitetu w błahej w sumie sprawie w sytuacji, gdy PiS-owi stawiało się zarzuty o łamanie konstytucji i odchodzenie od demokracji. Hołownia zresztą zauważył, do czego pije PiS i z przekąsem stwierdził, iż „niektórzy uważają, że karanie mandatem za zdejmowanie tabliczek to »rozliczenia«”.



Jeśli tak zaczynamy kampanię prezydencką, to jak ją skończymy?

To wszystko dzieje się zaś w czasie, który tradycyjnie powinien być już, również dla polityków, okresem zadumy i refleksji, wspólnego śpiewania kolęd i dzielenia się opłatkiem. Kampania prezydencka przecież jeszcze się nawet nie zaczęła, kandydaci są de facto prekandydatami, a niektórych (Lewica!) nawet jeszcze nie ma. A my już rozmawiamy o służbach, które zatrzymują groźnego kryminalistę, być może zamieszanego w działania dywersyjne inspirowane przez Rosję (jak wynika z nieoficjalnych informacji), nie dlatego, że jest groźny, ale dlatego, aby zagrozić Nawrockiemu. I mamy premiera, który mówi przy Robercie Metsoli o czasach przedwojennych i konieczności szukania tego, co nas łączy, kilka godzin po tym, gdy w mediach społecznościowych beształ koalicjantów za to, że nie robią dość na tym polu, na którym raczej się dzielimy.

Według Alfreda Hitchcocka film powinien zaczynać się od trzęsienia ziemi, a potem napięcie powinno nieprzerwanie rosnąć. Z perspektywy polskiej polityki AD 2024 Hitchcock był pewnie reżyserem nudnych oper mydlanych. I tylko pytanie, czy w czasie, gdy o odpowiedni poziom napięcia w świecie dba nasz duży sąsiad ze wschodu, nie przydałoby nam się tu w Polsce trochę więcej spokoju. Bo jeśli kampanię wyborczą zaczynamy od oskarżania służb o napisanie raportu przeciw jednemu z kandydatów, a potem zatrzymanie groźnego kryminalisty nie dlatego, że jest groźny, ale dlatego, aby wzmocnić wydźwięk tego raportu, to na czym ją skończymy?