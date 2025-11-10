Jak poinformował ambasador w rozmowie z RIA Nowosti, tocząca się wojna domowa uniemożliwia kontynuację projektu, który miał być pierwszą od czasów ZSRR stałą bazą rosyjskiej floty w Afryce.

– Z uwagi na trwający konflikt zbrojny prace w tej sprawie zostały wstrzymane – powiedział w rozmowie z agencją RIA Nowosti.

Porozumienie między Moskwą a Chartumem o utworzeniu punktu logistycznego rosyjskiej marynarki wojennej zawarto w w 2020 roku. Zgodnie z dokumentem Sudan zgodził się na budowę obiektu w Port Sudanie nad Morzem Czerwonym, który miał przyjmować do czterech okrętów i do 300 żołnierzy rosyjskich.

Rosja uzyskała również prawo do składowania na miejscu broni, amunicji oraz systemów obrony powietrznej i walki radioelektronicznej. Umowa jednak nigdy nie została ratyfikowana przez parlament Sudanu.