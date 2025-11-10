Rzeczpospolita
Wydarzenia
Rosja planowała budowę pierwszą od czasu ZSRR bazę floty w Afryce. Nie powstanie

Rosja nie otworzy w najbliższym czasie planowanej bazy marynarki wojennej w Sudanie – poinformował ambasador Federacji Rosyjskiej w tym kraju, Andriej Czernowol.

Publikacja: 10.11.2025 12:32

Port Sudan

Port Sudan

Foto: AdobeStock

Przemysław Malinowski

Jak poinformował ambasador w rozmowie z RIA Nowosti, tocząca się wojna domowa uniemożliwia kontynuację projektu, który miał być pierwszą od czasów ZSRR stałą bazą rosyjskiej floty w Afryce.

– Z uwagi na trwający konflikt zbrojny prace w tej sprawie zostały wstrzymane – powiedział w rozmowie z agencją RIA Nowosti.

Porozumienie między Moskwą a Chartumem o utworzeniu punktu logistycznego rosyjskiej marynarki wojennej zawarto w w 2020 roku. Zgodnie z dokumentem Sudan zgodził się na budowę obiektu w Port Sudanie nad Morzem Czerwonym, który miał przyjmować do czterech okrętów i do 300 żołnierzy rosyjskich.  

Rosja uzyskała również prawo do składowania na miejscu broni, amunicji oraz systemów obrony powietrznej i walki radioelektronicznej. Umowa jednak nigdy nie została ratyfikowana przez parlament Sudanu.

Rosjanie wykorzystują sudański konflikt wewnętrzny do poszerzenia swoich wpływów
Plus Minus
Rosjanie wchodzą do Afryki. Kluczowe są dwa kraje
Zmiany polityczne w Sudanie utrudniły realizację umowy z Rosją

Negocjacje dotyczące bazy rozpoczęły się jeszcze w 2017 roku, za prezydentury Umara al-Baszira, który rządził Sudanem od 1989 roku. Po jego obaleniu w 2019 roku rozmowy z Rosją zostały wstrzymane.

W czasie wojny domowej, która wybuchła w 2023 roku Rosja – poprzez grupę Wagnera – początkowo wspierała Siły Szybkiego Reagowania (RSF), czyli ugrupowanie rebelianckie. Z czasem jednak Moskwa zmieniła stronę i zaczęła wspierać wojska rządowe.

Wojna w Sudanie

Wojna w Sudanie

Foto: PAP

W lutym 2025 roku siły lojalne wobec władz przejęły kontrolę nad Chartumem, lotniskiem międzynarodowym, pałacem prezydenckim oraz głównymi bazami wojskowymi.  Po tych wydarzeniach minister spraw zagranicznych Sudanu ogłosił, że porozumienie z Rosją zostało potwierdzone i w Port Sudanie rozpoczęto budowę bazy. Teraz projekt ponownie został zamrożony.

Pierwsza rosyjska baza w Afryce od czasów ZSRR

Według rosyjskiego eksperta wojskowego, Wiktora Murachowskiego, redaktora naczelnego czasopisma „Arsenał Otieczestwa”, planowana placówka w Sudanie miała być pierwszą bazą rosyjskiej floty w Afryce od czasów Związku Radzieckiego. W czasach ZSRR radzieckie bazy morskie działały w Somalii i Etiopii – pierwsza została zamknięta w 1977 roku, druga w 1991 roku.

Jak podkreśla Murachowski, obecność Rosji nad Morzem Czerwonym dawałaby Moskwie kontrolę nad szlakiem przez Kanał Sueski, którym odbywa się około 10 proc. światowych przewozów morskich. – Ponadto Rosja zapewniłaby sobie stałą obecność w regionie Oceanu Indyjskiego, utraconą po rozpadzie ZSRR – zaznaczył ekspert.

Czytaj więcej

Spotkanie Ahmada asz-Szary z Donaldem Trumpem w maju br. w Rijadzie.
Dyplomacja
Pierwszy prezydent Syrii w Białym Domu. Po co Trumpowi Asz-Szara, po co Asz-Szarze Trump

Baza w Sudanie. Ważny projekt dla Rosji

Baza w Sudanie była postrzegana przez Moskwę jako kluczowy element nowej strategii wojskowej Rosji w Afryce, mający zapewnić jej dostęp do Morza Czerwonego i większy wpływ na szlaki handlowe między Azją, Afryką a Europą. Dla Sudanu projekt mógł oznaczać wzmocnienie współpracy gospodarczej i wojskowej z Rosją, w tym dostawy sprzętu wojskowego i paliw.

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Rosja Afryka Sudan

e-Wydanie
