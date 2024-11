W zasobach Biura Lustracyjnego IPN znajduje się 479,5 tys. oświadczeń (stan na 2023 rok). Do 31 października zeszłego roku zakończyło się ponad 13 tys. postępowań (dla porównania: w 2022 – 16 tys., 2021 – 14 tys., 2020 – 14 tys.).

Reklama

Oznacza to, że IPN tonie w oświadczeniach lustracyjnych, które ma obowiązek złożyć każdy kandydat w wyborach urodzony przed 1 sierpnia 1972 roku. Instytut zapada się pod własnym ciężarem. Powstają więc pytania o zakres lustracji, a postulujący zmiany historycy proponują, by obejmowała wyłącznie zwycięzców wyborów; ponadto obliczają, że sprawdzane są dokumenty osób, które już od dawna nie uczestniczą w życiu publicznym. Zresztą wraz z upływem czasu zadania IPN siłą rzeczy będą się zmieniać. Czy my w ogóle o tym rozmawiamy?

Jaki pomysł na IPN ma Karol Nawrocki?

Trzy lata temu w „Rzeczpospolitej” napisałam, że to PiS zlikwiduje Instytut Pamięci Narodowej. Żadna partia nie zrobiła tak wiele dla jego upolitycznienia. Poza tym trudno będzie przekonać Polaków, że jest potrzebny i zajmuje się ważnymi zadaniami, skoro jego prezes dr Karol Nawrocki koncentruje się na wyborach prezydenckich (ma pójść na urlop, dopiero kiedy oficjalnie ruszy kampania).

Zamiast pytać Nawrockiego o traktat ottawski lub ćwiczenia na siłowni, co robili w ostatnich dniach dziennikarze, warto poprosić go o kompleksową wizję reformy IPN, któremu szefuje od 2021 roku. Przedmiotem dyskusji od lat pozostaje np. to, czy pion prokuratorski wciąż powinien być jego częścią.