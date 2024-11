W prawyborach KO niespodzianki nie było – Radosław Sikorski walczył dzielnie, ale Rafał Trzaskowski zbyt dobrze „opatrzył się” jako kandydat na prezydenta przez ostatnie pięć lat, na co wskazują w zasadzie wszystkie sondaże. Dziś faworytem wyborów prezydenckich byłby oczywiście zarówno Trzaskowski, jak i Sikorski, a także pewnie każdy inny kandydat wskazany przez KO. Ale sondaże pokazują, że Trzaskowski jest faworytem do kwadratu, przemawia też za nim udana kampania wyborcza w 2020 roku, gdy w II turze zdobył ponad 10 mln głosów, choć widzowie TVP i TVP Info częściej widywali Yeti niż jego.

Wyborcy koalicji rządzącej wolą Rafała Trzaskowskiego

Nade wszystko jednak Trzaskowski cieszy się znacznie większym poparciem wyborców koalicji rządzącej, więc z jednej strony już w I turze osłabia kontrkandydatów z koalicji rządzącej – Szymona Hołownię i kandydatkę/kandydata Lewicy, a z drugiej – nie będzie miał problemu ze zmobilizowaniem tych wyborców w II turze. A sondażowy układ sił jest dziś taki, że maksymalna mobilizacja elektoratu KO, Trzeciej Drogi i Lewicy w II turze na rzecz kandydata tej strony politycznego sporu da mu zwycięstwo, bo trudno przypuszczać, by kandydat PiS – ktokolwiek by nim był – przyciągnął cały elektorat Konfederacji (pamiętajmy, że Konfederacja miała dość krytyczny stosunek do rządów PiS).



Prawybory w Koalicji Obywatelskiej korzystne dla Rafała Trzaskowskiego

Co więcej – prawybory raczej umocniły, a nie osłabiły Trzaskowskiego. Uzyskany przez niego wynik, poparcie rzędu 75 proc. głosów, to zwycięstwo na tyle wyraźne, że umacnia przekonanie, iż prezydent Warszawy jest zdecydowanym faworytem wyborów. Formuła prawyborów umacnia mandat kandydata Koalicji Obywatelskiej, bo – jak mówił po ogłoszeniu wyników Trzaskowski – w PiS de facto decyzję podejmuje jedna osoba, a KO zdecydowała się na demokratyczną metodę wyłonienia kandydata.



Dzięki prawyborom KO wysyła do walki o Pałac Prezydencki kandydata, który ma już na koncie jedno zwycięstwo i to zwycięstwo nad poważnym rywalem, nikt nie może bowiem odmówić Sikorskiemu tego, że jest politykiem wagi ciężkiej. Kandydat PiS – ktokolwiek nim zostanie – będzie politykiem podobnego formatu, więc to kolejny mały punkcik dla Trzaskowskiego.