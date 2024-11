Bogusław Chrabota: Putin będzie gryzł coraz mocniej

Czas „interregnum” jest dla Ukrainy i jej sojuszników, w tym Polski wyjątkowo ryzykowny i trudny.

Właśnie dlatego ten czas „interregnum” jest dla Ukrainy i jej sojuszników, w tym Polski wyjątkowo ryzykowny i trudny. Przez najbliższe miesiące, do inauguracji prezydentury Trumpa Putin zrobi wszystko, by wyrobić sobie możliwie szerokie pole negocjacyjne. To zdobycze terytorialne i maksymalne osłabienie Kijowa, także poparcia dla Zełenskiego przez zdesperowanych i wyziębionych Ukraińców. Pamiętajmy, że Putinowi, który ma świadomość zbliżającego się sukcesu (zawieszenie broni z uwzględnieniem jego warunków) docelowo chodzi o więcej, niż samo zawieszenie broni. W najambitniejszym scenariuszu o przejecie politycznej kontroli w Ukrainie, przez sprzyjających sobie polityków i stopniową integrację państwa ukraińskiego z Federacją.

Coraz częstsze będą ataki i akty sabotażu

Dlatego myli się minister Sybiha. To nie rozmowy z kanclerzem Scholzem są katalizatorem ataków, ale zbliżająca się prezydentura Trumpa i negocjacje, do których Putin chce przystąpić z naprężonymi muskułami. Wnioski dla Kijowa są oczywiste; ataki takie, jak ostatniej nocy będą zdarzać się coraz częściej. Podobnie jak akty sabotażu, czy demonstracje siły wobec sojuszników Ukrainy, jak Polska. Świadomi tego musimy być przygotowani na ostatnią – można mieć nadzieję – ofensywę tej wojny. Zarówno w Kijowie jak i Warszawie. Będzie to dla nas trudny czas.