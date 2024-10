Bogusław Chrabota: Wołodymyr Zełenski i jego plan zwycięstwa

Otóż nie; ten plan jest w istocie planem zwycięstwa Zachodu. Na ile go znamy, w całości odnosi się do konieczności jeszcze intensywniejszego wsparcia Kijowa przez Zachód, zarówno w sensie militarnym, jak i gospodarczym. To nie jest zła ścieżka, bo mocno i na trwałe wiąże przyszłość Ukrainy z Zachodem; docelowo również militarnie. I tu dwie kwestie, jedna z pogranicza realności, druga kompletnie nierealna. Punktem pierwszym i kluczowym jest wystosowanie wobec Ukrainy zaproszenia do członkostwa w NATO. To krok w tył, bo oznacza, iż w Kijowie zrozumiano, że przyjęcie Ukrainy do NATO w czasie wojny jest niemożliwe. Ale zaproszenie? Czemu nie. Jeśli na dodatek zostanie opatrzone ostrymi warunkami przyjęcia, jest wyobrażalne. Pewnie nawet w kręgach tej czy potencjalnej administracji amerykańskiej. Także na Kremlu pewnie zrozumieją, że zaproszenie to jeszcze nie akcesja, tylko odsunięcie procesu w czasie. A co się w międzyczasie okaże, tego nie wie nikt.

Trudno sobie wyobrazić, by którekolwiek z europejskich krajów NATO chciało gościć większe oddziały ukraińskich weteranów wojny z Rosją

Zastąpienie amerykańskiej armii ukraińską to pomysł z księżyca

Natomiast koncepcją z księżyca jest propozycja, by zluzowane z frontów wojny oddziały armii ukraińskiej zastąpiły w Europie jednostki amerykańskie. To sprawa dla wielu krajów, również dla Polski, kompletnie nie do przyjęcia. Po pierwsze dlatego, że – czego Kijów nie rozumie, bądź udaje, że nie rozumie – obecność, zwłaszcza na wschodniej flance NATO Amerykanów jest gwarancją zaangażowania sojuszniczego najpotężniejszej armii sojuszu. Nie tylko dla Polaków ma to znaczenie zarówno polityczne, jak i symboliczne. Jest żywym dowodem sojuszu z Waszyngtonem i gwarancją, że terytorium na którym stacjonują oddziały amerykańskie będzie bronione przez US Army jak własne. Oczywiście podobna relacja w wypadku sił zbrojnych Kijowa nie zachodzi.

I sprawa druga, trudno sobie wyobrazić, by którekolwiek z europejskich krajów NATO chciało gościć większe oddziały ukraińskich weteranów wojny z Rosją. To pewnie dobre wojsko, ale przeszło przez piekło. Dla wielu żołnierzy ważniejsze byłoby zapewne leczenie z zespołu stresu pola walki, niźli nudne stacjonowanie pod Rzeszowem czy w Gołdapi. Rozumiem intencje Zełenskiego, żeby tanim kosztem pozbyć się (na wypadek pokoju) problemu z demobilizacją i kosztami utrzymania armii, ale pomysł wysłania na Zachód większej liczby zluzowanego wojska wydaje się absurdalny.

Wołodymyr Zełenski musi przemyśleć swoje plany

I zdziwienie na koniec: czyżby Ukraina w rzeczywistości narzekała na nadmiar rak do pracy? Będą niezbędne do odbudowy kraju. Lepiej więc, by ukraiński prezydent poszukał pomysłu, jak dać tym ludziom pracę w ojczyźnie, niż trzymał ich w mundurach i wysyłał w świat. Tym bardziej że nie można wykluczyć, że historia znów ich zmusi do założenia kamaszy i walki w bronią w ręku w obronie ojczyzny.