Ofensywa dyplomatyczna Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent Ukrainy przedstawia "plan zwycięstwa"

Wciąż nie ma zgody na atakowanie celów w głębi Rosji rakietami z Zachodu

W Londynie Zełenski rozmawiał ze Starmerem oraz przebywającym w brytyjskiej stolicy sekretarzem generalnym NATO, Markiem Ruttem, o możliwości użycia przez Ukrainę zachodnich rakiet do atakowania celów w głębi Rosji.



Zełenski od miesięcy stara się o zgodę USA, Wielkiej Brytanii i Francji na to, by pocisków ATACMS, Storm Shadow oraz SCALP-EG Ukraina mogła używać do atakowania celów na dalekim zapleczu frontu w Rosji. Jak dotąd żadne z tych trzech państw takiej zgody nie wydało.



- Rozmawialiśmy o tym, ale ostatecznie to decyzja poszczególnych sojuszników – powiedział dziennikarzom Rutte. Rzecznik Starmera poinformował, że Wielka Brytania nie zmienia swojego stanowiska w tej sprawie, co oznacza, że Ukraina nadal nie może używać pocisków Storm Shadow do atakowania celów w Rosji.



Użyciu zachodniej broni do atakowania celów w Rosji sprzeciwia się też premier Włoch, Giorgia Meloni. Szefowa włoskiego rządu zaznaczyła jednak, że Włochy są zdeterminowane, by nadal wspierać Ukrainę, tak aby „w możliwie najlepszej sytuacji” przystępowała ona do negocjacji w sprawie pokoju. - Negocjowanie nie oznacza poddania się - zastrzegła.



Zełenski po spotkaniu w Londynie mówił, że z Ruttem i Starmerem rozmawiał o tym, jak doprowadzić do „właściwych warunków do sprawiedliwego zakończenia wojny”.