Michał Kolanko: Pyrrusowe zwycięstwo koalicji w sprawie Pauliny Matysiak

Miałem to szczęście odwiedzić Izrael na kilka tygodni przed tym, zanim to się stało. To był sielankowy kraj szczęśliwych ludzi – takie miałem wrażenie, gdy wróciłem z podróży. Z piękną, starą Jafą, gdzie na jednej z ławeczek z widokiem na morze widniał napis „Miłość jest w powietrzu”, z totalną Jerozolimą, gdzie mistycyzm wyczuwa się w każdym ruchu i geście. I dalej na Zachodnim Brzegu, z zapalonymi słońcem murami Jerycha, które tworzyły całość tej niezwykłej krainy.