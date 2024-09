Wreszcie deklarację Blinkena należy oceniać w perspektywie nadchodzących wyborów w USA. W razie powrotu do Białego Domu Donald Trump nie zdecyduje sam o polityce wobec Ukrainy, ale będzie musiał brać pod uwagę stanowisko Pentagonu. Ten zaś nie zgodzi się na pójście na nadmierne ustępstwa wobec Putina, bo to by zachęciło do podbojów nie tylko Rosję, ale i Chiny. Wizja nakreślona przez sekretarza stanu mogłaby okazać się dobrym kompromisem między tym, czego chce Trump, a tym, co jest do zaakceptowania przez amerykańskich wojskowych.