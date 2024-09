Jakich zmian potrzebuje dziś wymiar sprawiedliwości

Polska potrzebuje dziś przywrócenia zaufania do sądownictwa jako trzeciej władzy, niezależnej od władzy wykonawczej. Odbudowy autorytetu Sądu Najwyższego i pozycji sędziego jako kogoś, kto kieruje się logiką wyższego rzędu niż logika doraźnego konfliktu politycznego. Jednak aby takie sądownictwo zbudować, trzeba będzie w końcu podjąć dialog ponad podziałami, to zaś wymagać będzie gotowości do pewnych kompromisów, nawet jeśli mogą być one bolesne dla jednej czy drugiej strony.

Jedynym źródłem autorytetu takich instytucji jest polityczna siła rządzących. Gdy jej zabraknie – nawet najbardziej okazałe gmachy walą się jak domki z kart

Bo instytucje są w stanie przetrwać dłużej niż władza, która je buduje, tylko wtedy, jeśli panuje zgoda przynajmniej co do ich fundamentów. Jeśli tego brakuje, to każda kolejna władza zaczyna ich budowę od nowa, a jedynym źródłem autorytetu takich instytucji jest polityczna siła rządzących. Gdy jej zabraknie – nawet najbardziej okazałe gmachy walą się jak domki z kart.



Jaki skutek będzie miało wycofanie kontrasygnaty przez Donalda Tuska?

Kontrasygnata Donalda Tuska pod decyzją w sprawie Krzysztofa Wesołowskiego mogła być sygnałem gotowości do pewnego dialogu. Nie do sankcjonowania obecnego stanu rzeczy – bo ten jest oczywiście nie do utrzymania – ale do rozmowy o tym, jak zmienić wymiar sprawiedliwości tak, by przetrwał on kolejne wybory. I jeszcze kolejne też.

Wycofanie się Donalda Tuska z kontrasygnaty oznacza zaś, że jego strona do takiego dialogu nie jest gotowa. Co niewątpliwie doprowadzi do utwardzenia stanowiska również drugiej strony. A to źle wróży trwałości przygotowywanych przez resort Adama Bodnara reform.