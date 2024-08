Przestrzeń do kompromisu w Polsce mniejsza niż nowo budowane kawalerki w Warszawie

Błąd Donalda Tuska, który podpisał coś, czego nie miał podpisać, bo współpracownik nie ostrzegł go, co podpisuje, jest dobrym podsumowaniem polskiej polityki wewnętrznej AD 2024. Przestrzeń do kompromisu jest w niej mniejsza niż powierzchnia nowo budowanych warszawskich kawalerek, o czym wszyscy przekonali się przez tę chwilę, gdy nie wiadomo było jeszcze, że to wszystko pomyłka. Na Donalda Tuska spadły razy z otoczenia jego własnego obozu – bo jak to, ani kroku wstecz, wtedy oni nas, to teraz my ich. A że oni, być może, potem nas? To my ich potem jeszcze mocniej. Bo moja racja jest najmojsza – jak zauważył to w „Dniu Świra” Marek Koterski.



Na szczęście wszystko wróciło na swoje miejsce. Spokojnie, to tylko błąd. Możemy się spokojnie dalej okładać widłami.