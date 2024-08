W partii odebrano to jako sygnał do zmiany warty. Uznano, że wyborcy wyobrażają sobie PiS jako ugrupowanie, które ma wizerunek młodszy niż ten, jaki nadają mu starzy działacze z Porozumienia Centrum. Partia też krzywym okiem patrzyła na wystawianie na dobrych miejscach Daniela Obajtka (dostał się do PE) i Jacka Kurskiego (przepadł). Podkopało to przekonanie o nieomylności prezesa. W dodatku również młodzi posłowie i działacze zaczęli być bardziej aktywni: dość przypomnieć Zbigniewa Boguckiego, Andrzeja Śliwkę czy sekretarza generalnego i szefa sztabu podczas wyborów samorządowych Piotra Milowańskiego.

Zmiana struktury w PiS nie rozwiąże żadnego z problemów tej partii

Ruch Kaczyńskiego jest więc próbą kooptacji młodych, ale bez przekazania im realnej władzy. Nie rozwiązuje to ani problemu napięcia na tle pokoleniowym, ani nie godzi zwaśnionych stron. Nie ustało napięcie między Mariuszem Błaszczakiem a Mateuszem Morawieckim. Do tego stopnia, że w partii niektórzy nawet nie wykluczają, że to były szef MON inspiruje publikacje uderzające w byłego premiera w krytycznych wobec PiS mediach. Skonfliktowana z Kaczyńskim ale też i Morawieckim jest była premier Beata Szydło, którą obarcza się winą za bunt w małopolskim sejmiku. W dodatku partia stoi przed widmem utraty subwencji i dotacji z budżetu, koniecznością znalezienia kandydata w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, a także sfinansowania kosztownej kampanii.

Zmiana struktury nie rozwiąże więc żadnego z problemów PiS, a dotychczasowe może jedynie zaognić. Nie zmieni też jednego – partią dalej będzie jednoosobowo rządził Jarosław Kaczyński, blokując jakąkolwiek realną zmianę i wyciągnięcie wniosków z dotychczasowych porażek. Dopuszczenie młodych do nowych ciał statutowych czy prowadzenia konferencji prasowych będzie tylko fasadą, za którą kryje się ten sam stary pomysł Kaczyńskiego na partię.

Ale prezes, jak się zdaje, woli, by partia przegrywała z nim, niż mogła wygrywać bez niego. Platforma Obywatelska może więc tym zmianom, które nic nie zmienią, tylko kibicować.