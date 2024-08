Trudno by było inaczej, bo przecież znają swoją siłę, wiedzą, że są od lat jedynym polskim zespołem, który nawet jak zdobędzie mistrzostwo świata, to nikt nie nazwie tego niespodzianką, a gra w polskiej lidze jest prestiżową i finansową atrakcją dla każdego siatkarza. Męska siatkówka to jedyny sport, w którym w XXI wieku udało się nam zbudować globalną potęgę i finałowa olimpijska porażka niczego tu nie zmieni.

Po przedolimpijskiej euforii nie ma już śladu

Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz przed igrzyskami pojawił się na billboardach w towarzystwie gwiazd sportu, a gdy go spytano, czy to czasem nie przesada, odpowiedział, że jedynie zareagował pozytywnie na sugestie sponsorów. Potem przy okazji ślubowania sportowców na wierność karcie olimpijskiej i zasadom fair play nakłaniał tenisistę Huberta Hurkacza do oszustwa. W przedolimpijskiej euforii pojawiły się nawet sugestie, że to wzmożenie służyć ma wylansowaniu Piesiewicza jako kandydata w wyborach prezydenckich, choć on sam temu zaprzeczał.

Po tym, co stało się na igrzyskach, dalej zaprzeczać już nie musi – i to jest chyba jedyne pocieszenie dla tych, którzy trwają wciąż w poolimpijskiej melancholii.