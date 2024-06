Amerykanie wybierając prezydenta będą kierować się wieloma kryteriami, z których kluczowe będą zapewne sprawy związane z polityką wewnętrzną - polityka gospodarcza, polityka imigracyjna czy też kwestie związane z dostępem (lub jego brakiem) do aborcji. Z naszej perspektywy ważne jest jednak to, jaką politykę będzie prowadził przyszły prezydent USA na arenie międzynarodowej, zwłaszcza w kwestiach bezpieczeństwa. I z tej perspektywy, słuchając wypowiedzi zwycięzcy debaty o Ukrainie, można odczuwać co najmniej dyskomfort.

Debata Joe Biden-Donald Trump: Co Donald Trump mówił o Ukrainie?

To dobrze, że Trump dopytywany przez prowadzącego stwierdził, że warunki pokoju, przedstawione przez Władimira Putina, są nieakceptowalne. Ale opieranie swojego optymizmu na tym byłoby zawieszaniem poprzeczki oczekiwań bardzo nisko — wszak propozycja Putina, przedstawiona przed konferencją pokojową w Szwajcarii, to de facto kapitulacja Ukrainy i wystawienie jej na przyszłą agresję Rosji. Przypomnijmy: prezydent Rosji chciał, aby Ukraina nie tylko wyrzekła się ambicji wejścia do NATO, przeprowadziła „denazyfikację” (czyli — de facto — zmieniła władzę pod dyktando Moskwy), ale na dodatek zaakceptowała rosyjskie podboje, a nawet wycofała się z tej części nielegalnie anektowanych przez Rosję obwodów, które jeszcze kontroluje.



Ale Trump mówił więcej. Po pierwsze — zadeklarował, że doprowadzi do zakończenia wojny jeszcze przed objęciem urzędu, jako prezydent-elekt. Po drugie — mówił, że Ukraina nie może wygrać wojny, a ludzie giną na niej niepotrzebnie. Po trzecie — stwierdził, że Wołodymyr Zełenski jest utalentowanym handlowcem, bo przyjeżdża do USA i wyjeżdża z miliardami dolarów przekonując, iż USA nie powinny wydawać tak wiele na wojnę nad Dnieprem.